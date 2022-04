Tier ausgewichen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Pankow sind am späten Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 23-Jähriger Autofahrer einem Tier auf der Straße ausgewichen und dabei in zwei Autos gekracht, die an der rechten Straßenseite standen. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto ausgehebelt worden und auf dem Dach gelandet. Die 26-jährige Beifahrerin konnte sich den Angaben zufolge selbstständig aus dem Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-60084/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.