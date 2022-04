Inzidenz in Berlin geht leicht zurück

Berlin. Die Corona-Inzidenz in Berlin ist leicht gesunken. Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 500 von 100.000 Menschen mit dem Virus an. Damit hat Berlin bundesweit den niedrigsten Wert. Am Dienstag rangierte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 519,1, am Montag bei 401. Der bundesweite Wert ist nach einem deutlichen - vermutlich noch osterbedingten - Anstieg am Vortag nun wieder gesunken, er liegt bei 887,6.

Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell.

