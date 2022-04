Berlin. In Berlin-Reinickendorf hat es am Dienstagabend im Müllraum eines Hochhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es durch den Brand zu einer starken Rauchentwicklung. Vier Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, drei von ihnen zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-58508/2

