Berlin und Brandenburg: Sonne, Wolken und nächtlicher Frost

Berlin/Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich in den kommenden Tagen auf eine Mischung aus viel Sonne und einigen Wolken einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in der Nacht aber auch noch zu Frost kommen. Der Mittwoch beginnt mit leichten Quellwolken. Bei frühlingshaften Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad bleibt es meist trocken. In der Nacht zum Donnerstag ist mit Temperaturen bis zu minus drei Grad zu rechnen.

Am Donnerstag ist der Himmel meist heiter, teils sind Wolken möglich, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad, in der Nacht bis zu minus vier Grad. Auch der Freitag ist trocken und meist heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-58492/2