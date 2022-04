„Klimabürger:innenrat“ hat seine Arbeit aufgenommen

In neun Sitzungen sollen 100 Mitglieder über die Klimapolitik des Landes Berlin diskutieren und bis Ende Juni Empfehlungen erarbeiten.

Berlin. In neun Sitzungen werden sie darüber diskutieren, wie Klimaschutz in Berlin künftig aussehen soll: die 100 Mitglieder des sogenannten Klimabürger:innenrats. Am Dienstagabend ist das Gremium zu seinem ersten Treffen im Berliner Umweltforum zusammengekommen. Ziel ist des Rates ist es, Empfehlungen für die Klimapolitik des Landes zu erarbeiten, insbesondere mit Blick auf die Themenfelder Mobilität, Energie und Gebäude. Expertinnen und Experten aus den Fachbereichen sollen die Mitglieder des Rats bei ihren Diskussionen beraten und ihr Wissen beitragen.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen in Berlin bis spätestens 2045 Klimaneutralität erreichen. Die dafür notwendigen Maßnahmen betreffen den Alltag sehr vieler Menschen, ob beim Wohnen, bei der Mobilität, beim Umgang mit Energie – daher gilt es, solche Maßnahmen auch direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren“, erklärte die für Klimaschutz zuständige Senatorin Bettina Jarasch. In einem Grußwort zum Auftakt versprach sie auch, die Ergebnisse, die das Gremium erarbeite, „sehr, sehr ernst“ zu nehmen. „Wir werden im Senat alles diskutieren und zu allem Stellung nehmen. Entweder wir übernehmen Ihre Vorschläge, oder wir werden gut begründen müssen, warum wir es nicht tun“, sagte Jarasch.

Berlin ist das erste Bundesland mit einem Klimabürger:innenrat

Im Klimabürger:innenrat – bundesweit ist Berlin das erste Land mit einem solchen Gremium – engagieren sich 50 Männer und Frauen, die repräsentativ ausgewählt wurden und möglichst genau die Einwohner Berlins abbilden sollen. Die Mitglieder stammen aus allen 12 Bezirken und sind zwischen 17 und 80 Jahren alt, ein Viertel von ihnen hat der Senatsverwaltung zufolge einen Migrationshintergrund. Sie hoffe, sagte Jarasch, dass unter den Mitgliedern auch Menschen seien, die die bisher ergriffenen Maßnahmen falsch finden, aber bereit sind, darüber zu diskutieren und ihre Position einzubringen.

Zu den Mitglieder des Gremiums gehört auch Jaqueline Bänsch aus Zehlendorf. Sie sei überrascht gewesen, als sie die Einladung für den Klimabürger:innenrat im Briefkasten gefunden habe, erzählte Bänsch. Mit ihrem 14-jährigen Sohn habe sie dann darüber diskutiert. „Und er hat gesagt: Natürlich musst du das machen“, sagt die Standesbeamtin. Besonders würden sie die Themen Gebäude und Energie bewegen. „Mich beschäftigt etwa die Frage: Wie kann mein Vermieter zur Verantwortung gezogen werden beim Klimaschutz, zum Beispiel bei der Ladeinfrastruktur für E-Autos oder der Gebäudedämmung?“ Der Rat soll seine Empfehlungen am 30. Juni vor der Senatsverwaltung für Klimaschutz präsentieren. Anschließend soll der neu gegründete Senatsausschuss für Klimaschutz diese prüfen, auch im Abgeordnetenhaus sollen die Ergebnisse beraten werden.