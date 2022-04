Vor Spitzenrunde: Beermann fordert Schub für Wohneigentum

Potsdam. Vor der ersten Spitzenrunde des "Bündnisses bezahlbarer Wohnraum" mit Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hat Brandenburgs Ressortchef Guido Beermann (CDU) einen deutlichen Schub für die Schaffung von Wohneigentum gefordert. Eigentumsbildung leiste einen wichtigen Beitrag zur Altersversorgung der Menschen und sei besonders in einem Flächenland wie Brandenburg ein Anker für den ländlichen Raum, erklärte der Bauminister am Dienstag in Potsdam. Zusätzlich werde der Mietwohnungsmarkt in Ballungsräumen langfristig entlastet. "Hier erwarten wir uns Impulse durch das Bündnis."

Geywitz hat die Branche für diesen Mittwoch zu einem Gipfel eingeladen, der den Auftakt eines Bündnisses für bezahlbares Wohnen bilden soll. Unter anderem sollen Fördermaßnahmen für nachhaltiges und klimaschonendes Bauen entwickelt werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beermann begrüßte die Ziele der Koalition im Bund mit der Schaffung von 1,6 Millionen neuen Wohnungen in dieser Legislaturperiode. 400.000 Wohnungen pro Jahr - davon 100.000 im Sozialen Wohnungsbau - das sei notwendig, aber nicht "mit einem Wimpernschlag umzusetzen", so der Minister. Er verwies auf Baupreissteigerungen, Lieferengpässe für Rohstoffe und hohe Kosten bei Bauleistungen sowie Fachkräftemangel, die sich zum Problem entwickelten - sowohl für die Wohnungsunternehmen, als auch für diejenigen, die ein Einfamilienhaus bauen wollten.

Dem gegenüber stünden die festgelegten Klimaschutzziele, die Auswirkungen auf die Kosten des Bauens und Wohnens haben werden. "Hier bedarf es stabiler Bedingungen und einer verlässlichen Förderung der Energieeffizienzmaßnahmen (...)". Zudem müssten Planungs- und Vergabeverfahren beschleunigt und vereinfacht werden.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-53181/2