Tag des Lärms: Das sind die fünf lautesten Orte in Berlin

Von der Stadtautobahn bis zum Tempelhofer Damm: Wo es in Berlin besonders laut ist.

Berlin. Ob laute Hupen oder quietschende Reifen: Besonders in der Großstadt ist der Alltag geprägt von Lärm. Am heutigen Internationalen Tag des Lärms (27. April) soll auf die Ursachen und Auswirkungen von Lärm aufmerksam gemacht werden. Vor allem der Straßenverkehr stellt in Berlin die größte Lärmbelastung dar. Das sind nach Angaben der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr die lautesten Hotspots Berlins:



1. Stadtautobahn

Die Stadtautobahn A100 gehört zu den lautesten Straßen Berlins. Tagsüber werden hier rund 72 Dezibel und nachts 66 Dezibel gemessen. Gegen den Autobahnlärm zwischen den Ausfahrten Wexstraße und Detmolder Straße fordern Anwohner schon seit längerem die Aufstellung von Schallschutzwänden.



2. Klosterstraße in Spandau

Der kürzeste Weg zwischen den Spandau Arcaden und der Altstadt führt unter den Bahnbrücken in der Klosterstraße entlang. Bis zu 50.000 Kraftfahrzeuge fahren täglich unter den Brücken hindurch. Seit Jahren beschweren sich Passanten über den „unerträglichen“ Lärm.

3. Tempelhofer Damm in Tempelhof-Schöneberg

Der Tempelhofer Damm ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Mehr als 46.000 Fahrzeuge fahren hier täglich lang. Damit zählt der Tempelhofer Damm zu den lautesten Straßen Berlins.

4. Hermannstraße in Neukölln

Mehrere Tausend Autos fahren täglich über die Hermannstraße. Als Konsequenz kommt es häufig zu Staus. Zur Umgehung weichen viele Fahrzeuge zudem auf die umliegenden Wohnstraßen aus.

5. Martin-Luther-Straße in Tempelhof-Schöneberg

Auf zweieinhalb Kilometern führt die Martin-Luther-Straße vom Innsbrucker Platz bis zur Urania und schneidet dabei mitten durch Schöneberg. Sie verknüpft die Stadtautobahn mit der City West und dem Tiergarten und gilt im Behördenjargon als „überbezirkliche Hauptverbindungsstraße“.