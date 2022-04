Auf Spurensuche nach Resten der Berliner Mauer

Berlin. Es ist ein besonderer Tag für Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer. Er steht an diesem Dienstag gut gelaunt vor einem Zaun im Birkenwäldchen im Park am Nordbahnhof. Dahinter sieht man einen mit Backsteinen zugemauerten Zugang zu einem Weg, der unter dem Gelände entlangführt. „Da hier die Grenze verlaufen ist, musste man den Tunnel vermauern“, sagt der Direktor der Stiftung. Solche Überreste der Berliner Mauer beschäftigen ihn seit mehr als 20 Jahren.

Zwischen 2001 und 2004 dokumentierte er die innerstädtischen Mauerreste, 42 Kilometer – von Lübars bis zu den Resten am Flughafen Schönefeld. Zwei Jahre später widmete er sich den Resten rund um Berlin – nochmals 155 Kilometer. Seine Arbeit veröffentlichte er unter anderem in einem Buch, sie wurden Grundlage für das dezentrale Gedenkstättenkonzept des Landes Berlin, und er brachte sie in die Stiftung ein. Doch nun ist ein Teil dieser Arbeit auch im Internet verfügbar und jeder kann sich ein Bild davon machen. Die Stiftung schaltete am Dienstag unter mauerspuren.de ein neues Online-Portal live, das Menschen eine digitale Erkundungstour ermöglicht.

Rund 170 Einträge sind bislang zu sehen

Unter dem Titel „Mauerspuren“ erhält man einen Überblick darüber, was von der Mauer in und rund um Berlin noch übrig geblieben ist. Rund 170 Einträge sind dort bislang vonseiten der Stiftung verzeichnet. „Das sind noch längst nicht alle“, sagt Klausmeier. Auf einer digitalen Karte auf dem Online-Portal ist der Grenzverlauf zu sehen, drückt man einzelne Punkte an, werden Fotos und entsprechende Erläuterungen sichtbar. Klickt man beispielsweise an jener Stelle, an der Klausmeier steht, auf den Punkt, erscheinen zwei Bilder unter der Überschrift: „Vermauerter Fußgängerzugang“. Darunter steht ein kurzer Erklärtext. „Der ehemalige Fußgängerzugang führte zu den Gleisen am Nordbahnhof. Der Zugang wurde zugemauert und die Reste der dortigen Mauer sind heute noch im Park am Nordbahnhof sichtbar.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie dazu auch:Axel Klausmeier: „Es geht hier um Menschenrechte“

„Wir wollen mit ,Mauerspuren’ Menschen für die Geschichte ihres Kiezes und ihre Umgebung sensibilisieren“, erklärt Projektleiterin Cornelia Thiele, die Klausmeier an diesem Tag durch den Park am Nordbahnhof begleitet. Allerdings sei das Projekt nicht nur ein Recherchewerkzeug. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen und das Portal erweitern. Man kann entweder zu bestehenden Einträgen eigene Bilder hochladen, um so auch die Veränderung der Orte zu dokumentieren. Oder man kann auch noch nicht bekannte Mauerreste selbst eintragen. Diese würden dann von der Stiftung Berliner Mauer allerdings nochmals überprüft, bevor sie online gehen.

„So kann eine lebendige Plattform für Austausch und Dialog entstehen“, sagt Thiele. Klausmeier hofft auch, dass sich durch das Online-Portal Menschen beispielsweise für den Erhalt von Mauerreste einsetzen. In den vergangenen Jahren seien viele Mauerreste bei Bebauungen abgerissen worden, da nicht jedes Teil unter Denkmalschutz stehe.

Projekt wird mit 18.000 Euro gefördert

Mit dem neuen Portal, das laut Angaben mit 18.000 Euro von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert wurde, erweitert die Stiftung ihr digitales Angebot. Vor rund einem Monat hatte sie bereits ihre Sammlung mit etwa 10.000 Objekten zum Thema Mauer und Teilung online gestellt.

Zur Stiftung Berliner Mauer gehören fünf historische Orte in Berlin, darunter die Gedenkstätte Berliner Mauer, die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde und die East Side Gallery. In den Bestand aufgenommen werden originale Objekte und historische Artefakte zur Berliner Mauer und zur Teilungsgeschichte.