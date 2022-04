Turbine-Kapitänin Agrez wechselt zum VfL Wolfsburg

Potsdams Sara Agrez (l) in Aktion.

Potsdam. Abwehrspielerin und Kapitänin Sara Agrez vom 1. FFC Turbine Potsdam wechselt im Sommer zum Ligakontrahenten VfL Wolfsburg. Der schon länger im Raum stehende Transfer der 21-jährigen Slowenin wurde am Dienstag von beiden Clubs der Frauenbundesliga bestätigt.

"Die letzten Wochen werde ich mit meinem Team genießen und für den Verein alles geben, damit wir zusammen unsere Ziele erreichen!", sagte Agrez demnach zum Wechsel. Dazu gehört auch ein Gewinn gegen ihren künftigen Verein, denn Wolfsburg wird Turbines Gegner im DFB-Pokalfinale am 28. Mai in Köln sein. Auch die Qualifikation für die Champions League peilen die Brandenburgerinnen noch an.

Turbine sei zwar nicht glücklich über den Transfer, Cheftrainer Sofian Chahed äußerte sich dennoch auch positiv zum Wechsel: "Wir sind stolz, dass Spielerinnen von Turbine Potsdam solch eine Entwicklung nehmen, dass sie bei Top Clubs wie Wolfsburg unterkommen." Nach Angaben der Wolfsburger machte eine Klausel Agrez den Ausstieg aus ihrem noch laufenden Vertrag in Potsdam möglich.

Die 21-Jährige spielte seit 2019 in Potsdam, bestritt bislang 41 Bundesliga-Partien für Turbine, traf dort viermal. Zudem kam die slowenische Nationalspielerin fünfmal im DFB-Pokal zum Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-50589/2