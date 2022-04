Nach Lkw-Unfall Staus auf A24 Hamburg-Berlin

Wittenburg. Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Dienstag auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg für größere Behinderungen und Staus gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Lastwagen mit Auflieger am Vormittag bei Wittenburg im Kreis Ludwigslust-Parchim in die Mittelleitplanke geprallt. Diese wurde dabei derart beschädigt, dass die A24 in beiden Richtungen gesperrt werden musste. Inzwischen werde der Verkehr auf beiden Seiten jeweils über die Standspur vorbei geleitet.

Der 62-jährige Lkw-Fahrer sei äußerlich unverletzt geblieben, hieß es von der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Bei dem Unfall sei Kraftstoff ausgelaufen, der noch beseitigt werden musste. Die Bergung des stark beschädigten Lastwagens und die Reparatur der Leitplanke könnten noch bis in den Nachmittag hinein andauern. Schadenshöhe und Unfallursache seien bisher unklar.

© dpa-infocom, dpa:220426-99-48409/2