Entwarnung in Oranienburg: Nur Bombensplitter

Oranienburg. Aufatmen in Oranienburg nach dem Fund einer mutmaßlichen Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg: Entdeckt wurden lediglich Splitter. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe Entwarnung gegeben, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Nach Sondierungen seien im Boden lediglich noch zwei Bombensplitter sowie die Zünderplatte vorhanden. Sprengstoff sei nicht gefunden worden. "Von der teildetonierten Bombe geht also keine Gefahr aus", hieß es. Die ursprünglich für Mittwoch angesetzte Bombenentschärfung in der Stadt im Landkreis Oberhavel könne abgesagt werden. Die Teile müssten nur abtransportiert werden. Die im Sperrkreis lebenden etwa 370 Menschen können am Mittwoch in ihren Wohnungen bleiben.

Zunächst war unklar gewesen, ob möglicherweise auch Sprengstoff und ein intakter Zünder im Boden lagern.

