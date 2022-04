Woidke: Drastische Folgen bei Lieferstopp von Gas und Öl

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke schaltet sich massiv in die Debatte um ein Energie-Embargo gegen Russland ein. Denn in der Uckermark endet die Erdöl-Pipeline "Druschba".

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat vor weitreichenden Folgen eines möglichen Lieferstopps von Gas und Öl aus Russland für ganz Deutschland gewarnt. "Bei einer Krise der Energieversorgung, etwa durch ein Öl- und Gasembargo, wären die Auswirkungen sozial und wirtschaftlich katastrophal", sagte Woidke in einem Interview der "Märkischen Oderzeitung" (Dienstag). "Wenn gelegentlich von drei Millionen zusätzlichen Arbeitslosen geschrieben wird, falls kein Gas und Erdöl mehr aus Russland geliefert wird, so halte ich das für eine Untertreibung."

Der Regierungschef zeichnete für diesen Fall ein düsteres Szenario für die Privathaushalte und für die Wirtschaft. "Wir müssen davon ausgehen, dass ein Lieferstopp sofort Auswirkungen auf jeden einzelnen Haushalt in Deutschland hätte", sagte er der Zeitung. Die Energiepreise würden "noch einmal drastisch steigen". Betroffen wären dann vor allem Menschen mit kleineren Einkommen sowie Rentnerinnen und Rentner. "Und wir müssten mit einem Zusammenbruch von Betrieben rechnen."

Deutschland und andere Länder schrecken aus Furcht vor wirtschaftlichen Schäden vor einem Importstopp für Öl und Gas aus Russland trotz des Krieges in der Ukraine zurück. Die Pipeline "Druschba" (Freundschaft) aus Russland, über die Deutschland nach Angaben der Raffinerie PCK in Schwedt (Oder) zu 25 Prozent mit Rohöl versorgt wird, endet in Brandenburg. Die Raffinerie wurde 2021 fast vollständig vom russischen Staatskonzern Rosneft übernommen - die Beteiligung wird vom Bundeswirtschaftsministerium überprüft.

Auch Joachim Ragnitz, Vizechef des Ifo-Instituts Dresden, rechnet bei einem Ende der Öllieferungen aus Russland mit massiven Auswirkungen auf Preise, womöglich auch auf die Versorgung mit Kraftstoffen und auf die Chemieindustrie. Ebenfalls höhere Preise erwartet Hendrik Mahlkow vom Kieler Institut für Weltwirtschaft.

Die Raffinerien in Schwedt und Leuna (Sachsen-Anhalt) verarbeiten jeweils bis zu zwölf Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr aus der "Druschba"-Leitung. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern fahren neun von zehn Autos mit Kraftstoff aus Schwedt.

