Berlin. Ein Unbekannter hat am Montagabend einen Supermarkt in Berlin-Altglienicke überfallen und einen Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht. Nach Informationen der Polizei flüchtete der Täter mit Bargeld. Nach ihm wird derzeit noch gesucht. Weitere Details waren am Dienstagmorgen nicht bekannt.

