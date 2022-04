Lasterunfall: A10 bei Königs Wusterhausen gesperrt

Königs Wusterhausen. Aufgrund eines Auffahrunfalls von zwei Lastern ist die Autobahn 10 bei Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) in Richtung Frankfurt (Oder) seit der Nacht zu Dienstag gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Aufräumarbeiten noch mindestens bis 8.00 Uhr am Dienstagmorgen andauern. Zwei Lkw seien in der Nacht aufeinander aufgefahren, einer der beiden ist daraufhin umgekippt und liegt nun quer über der Fahrbahn. Die beiden Fahrer seien leicht verletzt. Aktuell geht die Polizei von einem Sachschaden von mehr als 200.000 Euro aus.

