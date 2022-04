Zusammenstoß Radfahrer bei Unfall in Johannisthal schwer verletzt

Berlin. Ein 71 Jahre alter Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer an Kopf und Rumpf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall am Montagmorgen im Berliner Ortsteil Johannisthal, als eine 61 Jahre alter Autofahrer nach rechts in den Groß-Berliner Damm abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß von Auto und Rad stürzte der Senior und zog sich die Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer unterzog sich laut Polizei freiwillig einem Atemalkoholtest. Demnach war er nicht alkoholisiert.

© dpa-infocom, dpa:220425-99-40814/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.