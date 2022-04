Festival „Beats & Books“: Bass trifft Buch

Berlin. Zwei Jahre lang lagen der Kulturbetrieb und die Clubszene wegen der Corona-Pandemie am Boden, jetzt soll wieder durchgestartet werden. Die Kulturverwaltung hat den Berliner Kultursommer ausgerufen. Der Senat unterstützt damit zahlreiche Veranstaltungen, um der Szene wieder auf die Beine zu helfen. Den Auftakt bildet das Festival „Beats & Books“, das noch bis Donnerstag stattfindet. Zehn Clubs und 25 Buchverlage haben sich zusammengetan, um in den kommenden drei Tagen ein vielfältiges Programm an vielen Orten anzubieten.

„Es wird ein Fest“, sagt Johanne Hahn, Geschäftsführerin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Berlin. „Ein Fest, das Künstlerinnen, Künstler und Literaturbegeisterte nach der dritten Absage der Leipziger Buchmesse dringend brauchen. Insgesamt finden elf Veranstaltungen statt, bei denen Musik auf Literatur trifft. Mit dabei sind der Schokoladen in Mitte, das SchwuZ in Neukölln, der Festsaal Kreuzberg und die Villa Neukölln - das ganze Programm unter: beatsandbooks.berlin.

„Die Kultur in Berlin kehrt schrittweise zur Normalität zurück, das Festival Beats & Books zeigt beeindruckend, wie dieser Neubeginn aussehen kann“, sagt Kultursenator Klaus Lederer. „Gemeinschaftlich, publikumsnah und mit einem starken Programm.”

Aus Sicht der Clubcommission soll das Zusammentreffen von Literatur und Musik nur ein Anfang sein. „Literatur ist schon ein ein fester Bestandteil Berliner Clubkultur, aber leider oft unterrepräsentiert und wenig sichtbar“, sagt der Sprecher der Clubcommission, Lutz Leichsenring. „Umso mehr freut es uns, dass wir diese enge Verbundenheit gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, zehn Clubs und 25 Verlagen präsentieren können.”

Das sieht Lederer genauso. „„Spartenbezogene Gartenzäune existieren. Beats & Books kann neuer Ausstrahlungspunkt werden, der diese Zäune überwindet“, sagte Lederer.