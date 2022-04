Berliner Bäder-Betriebe: Freibadsaison ohne Einschränkungen

Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand.

Berlin. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie darf in Berlins Freibädern in diesem Sommer wieder nach Herzenslust geplanscht werden. "Wir starten in eine Freibadesaison, die eine normale Freibadesaison ist", sagte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Bäder-Betriebe, Johannes Kleinsorg, auf einer Pressekonferenz mit Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Sommerbad Wilmersdorf.

Nach Angaben der Bäder-Betriebe öffnen die Freibäder wieder ohne Zeitfenster. Die Kassen öffnen, daneben soll es aber auch weiterhin Online-Tickets geben - ein Ampelsystem informiert über die Auslastung der Bäder. Sprungtürme, Umkleiden und Duschen sollen wieder geöffnet sein.

Das Strandbad Wannsee ist bereits geöffnet, an diesem Wochenende starten dazu das Sommerbad Olympiastadion, das Kombibad Spandau Süd und das Sommerbad Kreuzberg. Ab Juli sollen dann alle Bäder geöffnet sein.

