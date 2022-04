Eisbären Berlin verlieren mit 3:5 gegen Adler Mannheim

Berlin. Die Eisbären Berlin haben im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Rückschlag erlitten. Am Sonntag verlor der Titelverteidiger gegen die Adler Mannheim mit 3:5 (1:1, 0:1, 2:3). In der Best-of-Five-Serie führen die Berliner jetzt nur noch mit 2:1. Frans Nielsen, Blaine Byron und Johan Södergran trafen für die Hauptstädter, die ihre erste Niederlage in den laufenden Playoffs kassierten.

Vor 13.951 Zuschauern sorgte Markus Hännikäinen für die frühe Führung der Mannheimer. Die Hausherren fanden aber eine schnelle Antwort: Nielsen glich im ersten Powerplay aus. Danach bestimmten die Berliner die Begegnung, ließen aber zahlreiche Torchancen ungenutzt. Nach der ersten Pause erhöhten die Gäste den Druck. Den Eisbären fehlte im Angriff weiter die nötige Präzision, außerdem erlaubten sie sich einige Nachlässigkeiten in der Defensive. So konnte Nigel Dawes unbedrängt den zweiten Mannheimer Treffer erzielen.

Im Schlussabschnitt drängten die Hauptstädter auf den Ausgleich, blieben aber vor dem Tor glücklos. Die Kurpfälzer verwerteten hingegen ihre Gelegenheiten konsequent: Nicolas Krämmer traf nach einem Puckverlust der Berliner, Dawes erhöhte im Powerplay. Byron konnte in Überzahl noch einmal verkürzen, doch Dawes stellte mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Södergran sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-28456/3