310.000 Firmen stimmen über neue Vollversammlung ab

Wahlen bei der Industrie- und Handelskammer starten am Montag. Am Ende steht auch die Abstimmung über den Präsidenten.

Berlin. Ab Montag sind rund 310.000 Berliner Unternehmen zur Wahl der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) aufgerufen. 59 Frauen und 171 Männer kandidieren für einen der 99 Sitze in der Mitgliedervertretung, wie die Kammer am Sonntag mitteilte. Damit seit der Anteil der Unternehmerinnen, die sich um einen Platz in dem Gremium bewerben, von 20 Prozent im Wahljahr 2017 auf 26 Prozent in diesem Jahr gestiegen.

Die Wahlfrist laufe nach Angaben der IHK bis zum 23. Mai und 14 Uhr. Am 28. Juni treffen sich dann die frisch gewählten Mitglieder der Vollversammlung zur konstituierenden Sitzung und wählen die neue Präsidentin oder den neuen Präsidenten sowie das neue Präsidium der IHK Berlin, hieß es. Seit gut einem halben Jahr vertritt der Digitalunternehmer Daniel-Jan Girl als Präsident die Interessen der Unternehmen. An der Abstimmung 2017 hatten sich knapp neun Prozent der Mitglieder beteiligt. In diesem Jahr können die Stimmen sowohl online als auch per Briefwahl und vor Ort im Ludwig Erhard Haus abgegeben werden.

Vollversammlung entscheidet über inhaltliche Schwerpunkte der IHK

Die Vollversammlung sei das wichtigste Gremium der IHK, denn sie entscheide über die inhaltlichen Schwerpunkte und die Finanzen der Kammer, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Berliner Kammer, Jan Eder, laut Mitteilung. „Sie legt damit die Grundlage, um die Interessen der Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten. Umso wichtiger ist es, dass sich so viele Mitgliedsunternehmen wie möglich an der IHK-Wahl beteiligen – die Wählerinnen und Wähler engagieren sich auf diese Weise aktiv für die Berliner Wirtschaft und stärken die Hauptstadtregion als Wirtschaftsstandort“, so Eder weiter. Das Motto für die diesjährige Wahl sei deshalb auch „Meine Stadt. Mein Unternehmen. Meine Stimme“.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der amtierende Präsident Daniel-Jan Girl war im September des vergangenen Jahres überraschend in das höchste Ehrenamt der Berliner Wirtschaft gewählt worden, nachdem die vorherige Amtsinhaberin Beatrice Kramm aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Girl hatte in den vergangenen Monaten auch erklärt, dass er bei der nun anstehenden Wahl auf weitere Kandidaten hoffe. „Wir brauchen Wettbewerb um Funktionen und Mandate, wenn wir wollen, dass auch nach dem Leistungsprinzip entschieden werden kann“, so Girl gegenüber der Berliner Morgenpost.

Stimmauszählung bei der Wahl zur Vollversammlung erfolgt am 24. Mai

Die Stimmauszählung zur Wahl der Vollversammlung soll der IHK zufolge am 24. Mai erfolgen. Erst danach können sich mögliche Kandidaten für das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin ins Spiel bringen. Girl hatte in der Vergangenheit bereits angekündigt, dass er gerne weitermachen würde.