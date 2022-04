78-Jähriger bei Autounfall in Marzahn schwer verletzt

Berlin. Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist in Berlin-Marzahn bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann fuhr nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag aus einer Ausfahrt auf die Straße auf, als ein 31-Jähriger in einem Geländewagen mit dem Auto des 78-Jährigen zusammenstieß. Der ältere Herr wurde unter anderem mit diversen Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Der Geländewagen, der laut bisherigem Ermittlungsstand zu schnell gewesen sein könnte, geriet nach dem Zusammenstoß in den Gegenverkehr, wo offenbar herumfliegende Trümmerteile ein weiteres Fahrzeug beschädigten.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-25138/2

