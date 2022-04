Zwei Schwerverletzte nach Streit in Neukölln

Berlin. Mindestens vier Männer haben sich am Samstagabend in Neukölln gestritten, zwei von ihnen sind dabei schwer verletzt worden, ein 54-Jähriger musste notoperiert werden. Nach Angaben der Polizei kamen bei dem Streit kleine Pflastersteine und ein Messer zum Einsatz. Die beiden Parteien, bestehend aus einem 40- und 54-Jährigen und aus einem 18- und 44-Jährigen, gaben jeweils an, von den beiden anderen Männern attackiert worden zu sein.

Laut Polizei war die Situation beim Eintreffen der Einsatzkräfte unübersichtlich. Der 54-Jährige lag mit Stichverletzungen auf dem Gehweg, der 44-Jährige war stark am Kopf verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige erlitt einen Nasenbruch und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Nach Hinweisen von Zeugen fanden die Einsatzkräfte ein Messer in einem Gullischacht. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-23984/2