Konzert: Massive Attack live 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Massive Attack spielen am 24. September 2022 in Berlin.

Max-Schmeling-Halle Massive Attack live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Die britische Band Massive Attack sind im Herbst 2022 mit ihren größten Hits im Gepäck auf Tour und kommen am 24. September 2022 für ein Konzert nach Berlin. Fans dürfen sich auf zahlreiche Songperlen der Band wie "Unfinished Sympathy", "Karmacoma" oder "Teardrops" in einzigartiger Live-Atmosphäre freuen.

Massive Attack ist eine Trip-Hop-Band aus Bristol. Sie ist Ende der 1980er-Jahre aus dem Künstlerkollektiv "The Wild Bunch" hervorgegangen und gilt als eine der stilbildenden Bands in ihrem Genre. Sowohl ihr Debütalbum "Blue Lines" als auch das 1998er-Album "Mezzanine" werden vom US-amerikanischen Musikmagazin Rolling Stone in dessen Liste der "500 besten Alben aller Zeiten" geführt.

Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 28. Juni 2022 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 24. September 2022.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo wird Massive Attack auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Massive Attack in der Max-Schmeling-Halle sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 48,40 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (24. September 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Massive Attack in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt 2019 in New York:

I Found a Reason Risingson 10:15 Saturday Night Man Next Door Black Milk Mezzanine Bela Lugosi's Dead Exchange See a Man's Face Dissolved Girl Where Have All the Flowers Gone? Inertia Creeps Rockwrok Angel Teardrop Levels Group Four

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Max-Schmeling-Halle?

Die Max-Schmeling-Halle hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Max-Schmeling-Halle.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Massive Attack live in der Max-Schmeling-Halle, Sonnabend, 24. September 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin