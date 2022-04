Die Band Gorillaz wird am 24. Juni 2022 ein Open-Air-Konzert in Berlin spielen. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Gorillaz spielen am 24. Juni 2022 in Berlin.

Parkbühne Wuhlheide Gorillaz live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Das musikalische Kunstprojekt Gorillaz ist zurück und wird im Rahmen ihrer "Song Machine"-Tour am 24. Juni 2022 für ein Open-Air-Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck hat die britische Band Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Song Machine: Season One – Strange Timez", das im Oktober 2020 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Rhinestone Eyes", "Feel Good Inc." und "Clint Eastwood".

Die Band Gorillaz wurde 1998 erschaffen von Damon Albarn, dem Sänger der britischen Gruppe Blur, und Jamie Hewlett, dem Zeichner und Co-Autor des Comics Tank Girl. Seitdem haben die Macher mit einer wechselnden Gruppe von Musikern und Produzenten zusammengearbeitet, um ihre Songs zu produzieren. Fans dürfen sich in Berlin auf den charakteristischen Mix aus Hip-Hop, Dub und Indie-Rock der Band freuen.

Wo werden die Gorillaz in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert der Gorillaz findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund fasst unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Gorillaz in der Parkbühne sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 75,21 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (24. Juni 2022) um 16.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.00 Uhr.

Welche Songs werden die Gorillaz in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt im August 2021 in London:

M1 A1 Strange Timez Last Living Souls Tranz Aries Tomorrow Comes Today Saturnz Barz Rhinestone Eyes Every Planet We Reach Is Dead Kids With Guns Fire Flies The Lost Chord Désolé On Melancholy Hill El Mañana Andromeda Opium Meanwhile Déjà Vu Garage Palace DARE 19-2000 Dirty Harry Momentary Bliss Plastic Beach

Zugabe:

Hong Kong Stylo Feel Good Inc. Clint Eastwood Don't Get Lost in Heaven Demon Days

Gibt es ein Hygienekonzept in der Parkbühne Wuhlheide?

Die Parkbühne Wuhlheide hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Parkbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Die Veranstalter raten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Mit der S-Bahn kann die Bühne über den Bahnhof Wuhlheide (S3) erreicht werden. Von dort aus sind etwa 900 Meter – beziehungsweise rund 8 Minuten zu Fuß – durch den Park zum Einlass der Open-Air-Bühne. Per Tram kann die Parkbühne mit den Linien 27, 60, 61 und 67 erreicht werden (Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“). Von dort aus ist der Weg ausgeschildert.

Können die Tickets auch für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden?

Die Eintrittskarten aus dem Vorverkauf beinhalten in der Regel den Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus (VBB-Tarifbereiche ABC) ab zwei Stunden vor Einlass bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag. Eine Ausnahme bilden die „Print@Home-Tickets“, die nicht personalisiert sind.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide.

Gorillaz live in Berlin, Freitag, 24. Juni 2022, Einlass ab 16.00 Uhr, Konzertbeginn 18:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin