Berlin-Konzert: Die Ärzte live 2022 – Was Fans wissen müssen

SO36 Die Ärzte live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Ärzte sind zurück auf großer Hauptstadt-Tour: Ihre "Berlin Tour MMXXII" führt die Beste Band der Welt von Berlin, über Berlin, quer durch Berlin bis nach Berlin. Das Trio wird in einer handverlesenen Auswahl an Klubs und Konzertlocations beidseits der Spree spielen – vom Schokoladen in Mitte, dem Ballhaus Spandau bis zum Flughafen Tempelhof. Am 13. Mai 2022 macht die Band Station im traditionsreichen Klub SO36.

Fans dürfen sich auf einen intimen Konzertabend mit Farin Urlaub, Bela B und Sahnie freuen, die ihren mit Ärzte-Hits prall gefüllten Tourkoffer auspacken. Die Ärzte haben am 23. Oktober 2020 nach langer Pause ihr Album "Hell" veröffentlicht und nur ein Jahr später ihr aktuelles 14. Studioalbum "Dunkel", das am 24. September 2021 erschien.

Wo werden Die Ärzte auftreten?

Das Konzert wird im SO36 (Oranienstraße 190, 10999 Berlin, Kreuzberg) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für die Konzerte?

Nein, das Konzert von den Ärzten im SO36 ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (13. Mai 2022) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.30 Uhr.

Welche Songs werden Die Ärzte in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im SO36 davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Auftritt 2019 in St. Gallen:

Unrockbar Wie es geht Wir sind die Besten Lied vom Scheitern 2000 Mädchen Ignorama Punkbabies Lasse redn Perfekt Fiasko Angeber Lady 1/2 Lovesong Sohn der Leere Anti-Zombie Der Graf Himmelblau Deine Schuld Manchmal haben Frauen ... Hurra Heulerei Schunder-Song Abschied

Zugabe:

Schrei nach Liebe Westerland Zu spät Rebell Junge Dauerwelle vs. Minipli

Wie komme ich zum SO36?

Das legendäre SO36 befindet sich zentral in Kreuzberg auf dem Heinrichplatz, zwischen den U-Bahnstationen Kottbusser Tor und Görlitzer Bahnhof. In der Umgebung finden sich nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum. Am besten ist das SO36 mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Bus M29 zu erreichen. Die Bushaltestelle “Heinrichplatz” befindet sich direkt vor dem Club. Die nächsten U-Bahnstationen sind der U-Bhf. Kottbusser Tor (U1/U3/U8) und Görlitzer Bahnhof (U1/U3). Die Nachtbuslinien N8 und N1 und der M29er-Bus fahren die Nacht über durch und halten Adalbertstraße / Ecke Oranienstraße beziehungsweise Kottbusser Tor.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum SO36.

Gibt es ein Hygienekonzept für das SO36?

Das SO36 hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept des Ärzte-Konzerts.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Die Ärzte live im SO36, Freitag, 13. Mai 2022; Einlass gegen 18.30 Uhr; Konzertbeginn: 18.30 Uhr; SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin