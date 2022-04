Berliner Jusos bestätigen ihr Führungsduo im Amt

Berlin. Die Berliner Jusos werden weiter von einer Doppelspitze geführt. Die Teilnehmer einer Landesdelegierten-Konferenz bestätigten am Samstag die beiden Vorsitzenden Sinem Tasan-Funke und Peter Maaß im Amt. Das Duo steht seit August 2020 an der Spitze des SPD-Nachwuchses in der Hauptstadt und wurde nun für zwei weitere Jahre gewählt.

Die Jusos - kurz für Jungsozialisten - haben in Berlin nach eigenen Angaben rund 5000 Mitglieder. Damit seien sie die größte politische Jugendorganisation der Stadt. Laut Selbstbeschreibung verstehen sich die Jusos nicht "als brave Partei- oder Regierungsjugend, die zu Wahlkampfzeiten nur Plakate klebt". Vielmehr sei man der Mutterpartei in kritischer Solidarität verbunden.

© dpa-infocom, dpa:220423-99-16207/3