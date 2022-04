Berlin. Zwischen den Bahnhöfen Südkreuz und Priesterweg in Berlin-Schöneberg brennen laut Feuerwehr auf rund 2000 Quadratmetern Gras und Büsche. Durch das Feuer fallen auch Züge der Deutschen Bahn aus. Unter anderem die Strecke RB10 zwischen Nauen und dem Flughafen BER ist von dem Feuer betroffen, heißt es von der Bahn am Samstag. Menschen sind laut Feuerwehr nicht in Gefahr.

