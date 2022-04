Jugendliche feiern Jugendweihen in Berlin

In diesem Jahr konnten die Jugendlichen in Berlin die Jugendweihe endlich wieder in Präsenz feiern - auch Giffey gratulierte.

Berlin. Jugendliche in Berlin feiern in diesem Frühjahr wieder die Jugendweihe in Präsenz. In den vergangenen beiden Jahren waren die Veranstaltungen pandemiebedingt ausgefallen oder wurden online abgehalten. Am Samstag feierten im Friedrichstadt-Palast und in der Wuhlheide Jugendliche mit ihren Eltern den Eintritt ins Erwachsenenleben. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gratulierte den 13- bis 14-Jährigen im Familienzentrum FEZ zu ihrem besonderen Tag.

Die Organisatoren Jugendweihe Berlin/Brandenburg e.V. und der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg zählen insgesamt in diesem Jahr 10.800 Jugendliche, die in Berlin und Brandenburg die Jugendweihe mit ihnen feiern. Das Fest beruft sich auf humanistische Werte und gilt als Pendant zur evangelischen Konfirmation und katholischen Firmung. In der Regel wird es in der achten Klasse begangen.

