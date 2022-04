Gedenken an Befreiung von KZ-Außenlager Schlieben-Berga

Berga. Zum 77. Jahrestag der Befreiung des KZ-Außenlagers Schlieben-Berga hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf Gedenkstätten als wichtige Stellen der Aufklärung und Erinnerung hingewiesen. Sie zeigten auf berührende Weise die menschenverachtenden Lebens- und Arbeitsbedingungen der dort inhaftierten Menschen, sagte der Regierungschef am Samstag auf einer Veranstaltung vor Ort. "Diese authentischen Plätze verdeutlichen eindrücklich, was geschieht, wenn in einer Gesellschaft Demokratie und Freiheit unterdrückt werden. Wir müssen sie auch für nachfolgende Generationen bewahren." Zur Erinnerung an die unmenschliche Zwangsarbeit wurden am Ort im Landkreis Elbe-Elster ein Bronzerelief und zwei Gedenktafeln enthüllt, auf denen nun die Namen der Opfer dokumentiert sind.

"Das Vermächtnis der ehemaligen Häftlinge "Nie wieder" mahnt uns, die Stimme zu erheben gegen jede Form von Gewalt, gegen Krieg, gegen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit", betonte Brandenburgs Regierungschef. Dieses "Nie wieder" sei lange Zeit Leitschnur zwischenstaatlichen Handelns gewesen.

Schlieben-Berga in Südbrandenburg ist nach Angaben des Vereins Gedenkstätte KZ-Außenlager Schlieben-Berga e.V. das drittgrößte von über 136 Außenlagern des KZ Buchenwalds und diente dem deutschen Rüstungsunternehmen "HASAG- Hugo Schneider AG" als Ort von Arbeitskräften zur Fertigung von Munition. Im Lager wurden vor allem die vom Unternehmen entwickelte Panzerabwehrwaffe - die Panzerfaust - produziert. Im KZ-Außenlager waren bis zu 5000 Menschen inhaftiert, in der Mehrzahl Frauen. Etwa 130 überlebende Häftlinge wurden am 21. April 1945 durch die Rote Armee befreit.

Der Verein will nach eigenen Angaben die Geschichte des Lagers und des HASAG-Standortes weiter erforschen, dokumentieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dazu werden auch Begegnungen mit Zeitzeugen ermöglicht. Für Samstag hatte der Verein einen Tag der Offenen Tür organisiert, unter anderem mit Führungen durchs Gelände. Woidke dankte den Ehrenamtlern - der Verein leiste Bemerkenswertes.

© dpa-infocom, dpa:220423-99-13754/3