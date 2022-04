Corona-Inzidenz in Brandenburg steigt weiter

Potsdam/Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg ist weiter gestiegen. Nach 478 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Freitag stieg die Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner auf 559,4, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht. Am Donnerstag hatte der Wert bei 433,6 gelegen, am Samstag vor einer Woche wurde eine Inzidenz von 528 landesweit ermittelt. 2497 neue Coronainfektionen innerhalb eines Tages kamen den Angaben zufolge hinzu, acht neue Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Zahlen durch Meldelücken an den Osterfeiertagen unvollständig sind und noch Nachmeldungen erfolgen. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 nahm auf eine Hospitalisierungs-Inzidenz von 4,19 zu. Damit bleibt die Warnampel des Landes weiter auf Gelb. Am Freitag hatte der Wert 3,24 betragen.

© dpa-infocom, dpa:220423-99-13248/2