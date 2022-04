Berlin und Brandenburg: Trocken und frühlingshaft warm

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld.

Berlin. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf einen frühlingshaft warmen Samstag ohne Regen freuen. Der Vormittag wird meist wolkenlos, gegen Mittag bilden sich Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Am Abend geht die Bewölkung zurück. Es wehe schwacher Wind. Die Höchsttemperaturen reichen von 15 bis 19 Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird gering bewölkt, gegen Morgen nördlich von Berlin zunehmend wolkig bis stark bewölkt. Die Tiefstwerte reichen von 6 bis 3 Grad. Örtlich kann es vorübergehend zu Frost kommen.

© dpa-infocom, dpa:220423-99-12410/2