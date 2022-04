Live-Talk zu digitalen Plattformen am Mittwoch

Digitale Plattformen wie Amazon, Ebay oder Lieferando bringen weltweit Angebot und Nachfrage zusammen. Der Berlin-Partner-Talk in Kooperation mit der Berliner Morgenpost zum Thema Plattformökonomie beleuchtet am Mittwoch, den 27. April, Chancen und Gefahren dieses Geschäftsmodells und nimmt auch die Herausforderungen für kleinere Unternehmen aus Berlin in den Fokus, in diesem Umfeld zu bestehen. Los geht es ab 17.30 Uhr im Livestream auf morgenpost.de.

Unter anderem diskutieren:

HTW-Professorin Anna Riedel

Ebay-Direktor Andreas Häntsch

Dussmann-Food-Innovation-Lab-Mitgründer Christian Hamerle

Julia Exner vom Aufzughersteller Otis

Morgenpost-Wirtschaftsredakteur Dominik Bath wird die Veranstaltung moderieren.

