Ukrainische Flüchtlinge in deutscher Bürokratiemühle

Berlin. Gerade in Berlin angekommen, erhalten ukrainische Flüchtlinge einen Eindruck von deutscher Bürokratie. Nachdem sie vor Kurzem ihre Sozialleistungen in den Sozialämtern in den Bezirken beantragt haben, müssen sie bald alle Unterlagen bei den Jobcentern erneut ausfüllen. Zurück geht das auf eine Entscheidung von Bund und Ländern, dass künftig nicht mehr die Bezirke, sondern der Bund und damit die Jobcenter für die Sozialleistungen zuständig sein sollen. „Das Problem dabei ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die Dokumente technisch zu übertragen“, sagt Arne Herz (CDU), Sozialstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf. „Ich bin echt gespannt, wie die Übergabe ablaufen soll.“

Betroffen davon seien alle Sozialleistungen. „Wir fangen also wieder ganz von vorn an“, kritisiert Herz. nach seinen Angaben hat die Mehrheit der Sozialstadträte den sogenannten Rechtskreiswechsel abgelehnt. Denn auch für die Sozialämter sei das eine neue Herausforderung, vor allem auch personell, so der Sozialstadtrat.

Denn durch den Wechsel würden die Flüchtlinge mehr Leistungen erhalten, wofür andere Bereiche des Sozialamtes verantwortlich sind. Unter anderem steht den Menschen dann auch Wohngeld zu, wofür die bezirklichen Wohnungsämter zuständig sind.

„Aber auch für die Jobcenter wird das keine einfache Aufgabe“, sagt Herz. Ob es dann lange Schlangen vor den Centern geben wird, sei bisher laut Herz noch nicht abschätzbar.

Sozialstadträte lehnen Änderung ab

Konkret bedeutet der Rechtskreiswechsel, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine ihre Sozialleistungen nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, sondern künftig nach dem dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB 2). Zum einen erhalten sie dadurch höhere Geldsätze und mehr Leistungen, zum anderen wollen Bund und Senat damit die Eingliederung der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt erleichtern. Zudem ist es Ziel der Landesregierung, damit auch die Bezirke zu entlasten. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach daher von einem „Quantensprung“. Laut Herz haben die Sozialstadträte ihre Ablehnung auch an die Regierung herangetragen. Jedoch ohne Erfolg.

Ab dem 1. Juli soll die neue Reglung gelten. Auch auf Nachfrage wollte die Agentur für Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Stellungnahme zu der Änderung abgeben.

Auch für die ukrainischen Flüchtlinge bedeutet die Änderung einen erheblichen Aufwand. „Mir fällt es schwer, den Menschen, die lange in den Schlangen gewartet haben, um Sozialleistungen zu beantragen, sagen zu müssen, dass es wieder von vorn losgeht“, sagt Herz. „Ich halte das für nicht gut für die Betroffenen.“

Auch wenn die Zahl der Anträge mittlerweile laut dem Sozialstadtrat „stark zurückgegangen“ seien, würden pro Tag immer noch bis zu 80 Anträge allein in Charlottenburg-Wilmersdorf gestellt. Zum Vergleich: Anfang März waren es bis zu 300. Um dem enormen Andrang nachzukommen, haben die Sozialämter auch ihr Personal aufstocken müssen. In Charlottenburg-Wilmersdorf wurden 25 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür eingestellt. Insgesamt haben sich in den vergangenen Wochen 70 Mitarbeiter aus dem Sozialamt ausschließlich mit den Sozialleistungen beschäftigt. Ob davon welche die Jobcenter unterstützen werden, müsse man erst noch sehen, so Herz.