Oberspreewald-Lausitz Fahrradfahrer in Senftenberg angefahren

Senftenberg. Ein Fahrradfahrer ist in Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) angefahren und dabei verletzt worden. Der 39-Jährige sei am Freitagmorgen auf der Rostocker Straße mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten ihn demnach zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den Angaben zufolge war die Unfallursache ein Vorfahrtsfehler. Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

