Kriminalstatistik: Erstmals seit 2012 weniger als 500.000 Straftaten in Berlin. Pandemie wirkt sich auf Straftaten-Entwicklung aus.

Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine steigen auch in Deutschland die Spritpreise. Diebe haben es nicht erst seitdem auf die Kraftstoffe abgesehen (Symbolbild).

Kriminalitätsstatistik Kriminalität in Berlin: Tank- und Computerbetrug nehmen zu

Berlin. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin insgesamt 482.127 Straftaten registriert. Das ist gegenüber 2020 ein Rückgang um 22.015 Fälle oder 4,4 Prozent. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2021 hervor, die am Freitag vorgestellt wurde. Die Häufigkeitszahl, also die Zahl der Straftaten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ging auf 13.158 zurück – laut Senatsinnenverwaltung der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung Berlins.

Auch bei der Aufklärungsquote vermelden die Senatsverwaltung für Inneres und die Polizei Berlin einen Erfolg. Sie liegt auf dem zweithöchsten Wert der vergangenen zehn Jahre. Sie liegt bei 45,3 Prozent (Vorjahr: 46,1 Prozent). „Es ist grundsätzlich ein positives Signal, dass die Zahl der Straftaten zurückgegangen ist“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). „Aber jede Straftat ist eine zu viel.“

Einen Anstieg verzeichnete die Polizei bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten (+6,3 Prozent) – insbesondere dem Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse, also gefälschter Impfpässe (+542,9 Prozent). Aber auch die Anstiege beim Tankbetrug um 72,4 Prozent und beim Computerbetrug um 255,3 Prozent tragen zu dieser Entwicklung bei. Diebstähle sind im vergangenen Jahr hingegen zurückgegangen – insgesamt um 9,8 Prozent.

Weniger Raubtaten, mehr sexueller Missbrauch von Kindern

Die Zahl der Rohheitsdelikte nahm ebenfalls ab. Bei Raubtaten gingen die Zahlen um 6,6 Prozent, bei Körperverletzungen um neun Prozent und bei der Misshandlung von Kindern um 4,9 Prozent zurück. Bei den Delikten Mord und Totschlag wurden im vergangenen Jahr 100 Fälle erfasst. Die Aufklärungsquote von 96 Prozent stellt einen Zehn-Jahres-Bestwert dar.

Ebenso stieg die Aufklärungsquote bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und erreichte damit einen Zehn-Jahres-Höchstwert – von 69 auf 70,6 Prozent. Gleichzeitig ist hier ein Anstieg der Fallzahlen um 32,7 Prozent zu beobachten, wobei der sexuelle Missbrauch von Kindern (+10,6 Prozent) und die Verbreitung pornografischer Schriften (+175,8 Prozent) zugenommen haben. Anlassunabhängige Internetrecherchen von Sicherheitsbehörden, Erkenntnisse aus anderen Strafverfahren oder Meldungen von Organisationen und Betreibern von Internetseiten bzw. Providern haben verstärkt zur Einleitung von Ermittlungsverfahren geführt.

Polizeipräsidentin Slowik: Corona-Pandemie fordert Polizei Berlin „erheblich“

„Die Pandemie wirkte sich auch 2021 auf die Kriminalität aus und hat bei einzelnen Phänomenen zum Rückgang der Fallzahlen geführt“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik. „Insgesamt hat sie die Polizei Berlin jedoch in erheblichem Maße gefordert. Egal wie fordernd es aber ist, die Sicherheit aller in Einklang mit ihrer Freiheit ist das entscheidende Ziel für uns als Polizei. Dafür haben wir auch im vergangenen Jahr Schwerpunkte gesetzt, zum Beispiel zum Schutz der Schwächsten unserer Gesellschaft, im Kampf gegen Darstellungen von Missbrauchshandlungen von Kindern.“

Die Polizei Berlin entwickle ständig neue Ansätze, um Straftaten zu verhindern. Zudem stelle sie sich entschlossen und konsequent jedweder politisch motivierten Kriminalität, insbesondere der Hasskriminalität, entgegen.