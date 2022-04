Flüchtlingsaufnahme Senat will Verlängerung der Bundeswehr-Hilfe für Geflüchtete

Berlin. Die Bundeswehr soll nach dem Willen des Berliner Senats auch über den April hinaus bei der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge helfen - allerdings mit weniger Soldaten als bisher. Im Rahmen eines Amtshilfeersuchens sei beim Bund für die Zeit vom 1. bis zum 31. Mai die Unterstützung von 26 Soldatinnen und Soldaten beantragt worden, teilte die Innenverwaltung am Freitag auf Anfrage mit.

Seit Eröffnung des Ankunftszentrums auf dem früheren Flughafengelände in Tegel am 20. März helfen dort 80 Soldaten bei der Registrierung der Geflüchteten. Aktuell ist diese Amtshilfe bis zum 30. April befristet. Zuletzt war die Zahl der Neuankömmlinge in dem Zentrum rückläufig.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-01091/3