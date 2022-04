Berlin. In einem Kranken- und Pflegeheim in Berlin-Steglitz ist ein Brand ausgebrochen. Die rund 30 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei von ihnen würden medizinisch betreut. Zwei Patientenzimmer und das Dach stünden in Flammen. Das Feuer in dem Heim im Carl-Heinrich-Becker-Weg sei demnach aus bisher nicht geklärter Ursache am Freitagvormittag ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit 85 Einsatzkräften angerückt.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-00949/3

