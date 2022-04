Berlin und Brandenburg: Überwiegend freundliches Wochenende

Tulpen und Stiefmütterchen stehen in der Morgensonne in einem Beet.

Berlin/Potsdam. Auf ein überwiegend freundliches Frühlingswochenende können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg freuen. So wird vor allem der Samstag laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam überwiegend heiter. Nur einige Quellwolken am Himmel stören. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad.

Auch der Sonntag beginnt noch heiter. Doch dann ziehen Wolken auf und es kann am Nachmittag und Abend vor allem südlich von Berlin regnen. Die Temperaturen erreichen 14 bis 16 Grad.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuvor ist es am Freitag meist bewölkt. Es regnet etwas bei 14 bis 16 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-998991/2