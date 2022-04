Uber startet in Berlin neues Angebot für Abonnenten

Uber bietet in Berlin ab sofort ein Abonnement an. Für eine monatliche Grundgebühr sparen Nutzer bei Fahrten und Essensbestellungen.

Berlin. Die Plattform Uber startet in Berlin als erster Stadt außerhalb Nordamerikas ein neues Angebot: Uber One heißt das monatliche Abonnement, bei dem Nutzerinnen und Nutzer einen festen Grundbetrag zahlen, dafür aber bei Essensbestellungen und vermittelten Mietwagenfahrten sparen. Konkret zahle man 4,99 monatlich – Ausnahme ist der erste Monat, der kostenfrei ist – und spare im Gegenzug die Liefergebühr sowie fünf Prozent bei Uber-Eats-Bestellungen ab zehn Euro und zehn Prozent bei jeder vermittelten Fahrt außer Uber Taxi, teilte das Unternehmen mit. Vermittelte Taxifahrten sind von den Rabatten in „Uber One“ ausgenommen, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland feste Taxi-Tarife vorsehen.

Ziel sei es, das Nutzererlebnis zu verbessern und Mobilitäts- und Lieferdienste enger zu verzahnen, erklärte Eve Henrikson, Regional General Manager Uber Eats für Europa, Arabien und Afrika, in der Mitteilung. Zugleich wolle sich Uber durch das Abonnement von anderen Wettbewerbern abheben. Ist die Testphase in Berlin erfolgreich, soll das Angebot schrittweise auch auf andere deutsche Städte ausgeweitet werden, so das Unternehmen.

Uber One wird zunächst nur für Berliner Nutzer angeboten

Das Abonnement kann demnach über die Apps Uber oder Uber Eats abgeschlossen werden. Gültig ist es zunächst nur für Berliner Nutzer, die Ersparnisse aber auch erhalten, wenn sie die Plattform in anderen deutschen Städten nutzen. Künftig sollen, wie Uber ankündigt, weitere Aktionen und Kooperationen folgen, von denen Abonnenten profitieren.

Fachleute sehen in dem Abo-Modell von Uber auch den Versuch, die klassische Fahrtenvermittlung und die Essenlieferung mit Uber Eats stärker miteinander zu verschränken. Klarer Marktführer in dem Geschäft mit Lieferdiensten in Deutschland ist Lieferando aus dem niederländischen Konzern Just Eat Takeaway. Doch der Wettbewerb hat sich in den vergangenen Monaten verschärft. Für Uber waren Essenlieferungen zu einer wichtigeren Säule des Geschäfts geworden, nachdem die Nutzung von Fahrdiensten in der Corona-Pandemie eingebrochen war.

In Deutschland sind Fahrtenvermittlungen über die App Uber in 20 Städten möglich, Uber Eats ist bundesweit in 16 Städten verfügbar. Dem Unternehmen zufolge wird dabei mit fast 3000 Restaurants zusammengearbeitet, die Lieferungen erfolgen über Fahrradkuriere. Uber steht allerdings auch immer wieder in der Kritik, insbesondere von der Taxiwirtschaft. Die Fahrdienste sind oft etwas günstiger als die für Taxis vorgeschriebenen Tarife, bemängelt werden außerdem fehlende Kontrollen. In Berlin ist die Zahl der Taxis in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, während die Mietwagen mehr geworden sind. (jes)