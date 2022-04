Wettbüros überfallen: Mutmaßliche Diebe festgenommen

Berlin. Drei Männer sollen mehrere Berliner Wettbüros ausgeraubt haben - sie wurden nun festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 23, 25 und 46 Jahren werden beschuldigt, mindestens 13 Taten in Spandau, Charlottenburg, Reinickendorf sowie Moabit begangen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Während eines Einsatzes am Dienstagabend in der Schönwalder Straße wurden die Männer in Gewahrsam genommen. Einer der Männer habe eine Schusswaffe bei sich getragen. Die Beamten stellten Beweismittel sicher, die der Raubserie hätten zugeordnet werden können, hieß es. Derzeit werde geprüft, ob das Trio für weitere Raubtaten in Betracht kommt.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-993905/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.