Krieg in der Ukraine Orientierungskurs: Wie die Bahn Geflüchteten helfen will

Berlin. Liudmila Woichenko muss nicht lange überlegen, um die richtige Antwortoption auszuwählen. „Ich gehe zum Bus“, sagt sie und tippt auf das Wort „gehe“. Mit drei weiteren Ukrainerinnen sitzt die 30-Jährige an einem Tisch, vor ihnen liegen verschiedene kleine Karten mit Sätzen, bei denen die Frauen die korrekte Form des Verbs ergänzen müssen. In den meisten Fällen klappt das schon ganz gut, obwohl der Sprachkurs erst vor knapp zwei Wochen begonnen hat. Der Deutschunterricht ist Teil eines Orientierungskurses der Deutschen Bahn (DB) am Berliner Ostbahnhof. Über vier Wochen lernen bis zu 17 Geflüchtete hier mit einer Sprachtrainerin Deutsch, sie bekommen aber auch Unterstützung bei der Integration und Informationen zum Arbeitsmarkt – und natürlich zu Einstiegsmöglichkeiten bei der Deutschen Bahn.

Woichenko hat Marketing Management studiert und in Kiew zuletzt als Projektmanagerin bei einem Bauunternehmen gearbeitet. Seit Anfang März lebt sie nun mit ihrem achtjährigen Sohn bei Familienmitgliedern in Berlin. Etwa zwei Wochen habe sie gebraucht, um anzukommen und sich von der Flucht aus der Ukraine zu erholen, erzählt sie. Dann habe sie auf der Internetseite der Bahn das Angebot für den Orientierungskurs entdeckt. „Als die Zusage kam, habe ich vor Freude geweint“, sagt Woichenko, die schon in der Schulzeit ein wenig Deutsch gelernt hat, vor allem aber gut Englisch spricht. Die Motivation, nun mehr Deutsch zu lernen, ist groß. Sie mag Berlin, die Weltoffenheit und den Trubel in der Stadt, der sie an Kiew erinnert. Ihr Ziel sei es, hier Fuß zu fassen, sagt die Ukrainerin, und sie sei offen, beruflich etwas Neues auszuprobieren.

Deutsche Bahn will dieses Jahr 21.000 Menschen einstellen

Von der großen Motivation der Geflüchteten berichtet auch DB-Personalvorstand Martin Seiler. Er habe selbst in Schichten am Berliner Hauptbahnhof mitgearbeitet, wo Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Bahn Flüchtlinge empfangen und ihnen bei der Weiterreise geholfen haben. „Viele der Geflüchteten haben direkt gefragt: Wo soll ich wohnen und wo kann ich arbeiten?“, erzählt Seiler. Insbesondere nach den Erfahrungen aus den Jahren 2015 und 2016 habe man sich dann bei der Deutschen Bahn gesagt: Wir müssen schnell etwas tun.

Es entstand eine Hotline, bei der Flüchtlinge zum deutschen Arbeitsmarkt Informationen erhalten, außerdem gibt es seit Anfang April Beratungszentren in Berlin, Köln und Frankfurt am Main. Zusätzlich zu dem Berliner Orientierungskurs sollen im Mai weitere Kurse in fünf anderen Städten folgen. Neben den Sprachtrainern – in Berlin ist es eine Ukrainerin, die eigentlich an einer Berufsschule Englisch unterrichtet – gibt es bei den Kursen auch eine sozialpädagogische Begleitung, eine psychologische Beratung ist laut Seiler ebenfalls möglich. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Menschen zu helfen“, sagt er. Natürlich hofft die Bahn aber auch darauf, manche Ukrainerinnen und Ukrainer für das eigene Unternehmen begeistern zu können. 21.000 Menschen, darunter 5200 Auszubildende, will die Bahn in diesem Jahr einstellen, um Renteneintritte auszugleichen und um weiter zu wachsen. „Dabei werden natürlich auch für Geflüchtete alle Möglichkeiten geöffnet“, sagt Seiler.

Ukrainerin hat einen Job bei DB Cargo im Visier

Ziel sei es dabei, die Menschen entsprechend ihrer Kompetenzen einzusetzen – viele würden gute Ausbildungen oder ein Studium mitbringen. Schwieriger ist dagegen die Sprache. „Die Menschen sind qualifiziert, haben aber oft wenige bis keine Deutschkenntnisse“, sagt Seiler. Die Orientierungskurse sind deshalb nur ein erster Schritt. Wer für eine Ausbildung oder eine direkte Einstellung bei der Deutschen Bahn infrage kommt, kann im Anschluss einen weiteren vorbereitenden Kurs absolvieren, der DB zufolge bereits vergütet wird.

Mit Olena Stepanova hat eine Teilnehmerin des Berliner Orientierungskurses einen Job bei der Deutschen Bahn bereits im Visier. Die Sprache stellt für sie weniger ein Hindernis dar. Die 38-Jährige hat BWL studiert, währenddessen ein Auslandssemester in Augsburg absolviert und sogar ihre Diplomarbeit auf Deutsch verfasst. Auch wenn seither einige Jahre vergangenen sind, kann sich Stepanova problemlos auf Deutsch unterhalten. Und fehlt doch mal ein Wort, schlägt sie es schnell auf dem Handy nach. Zuletzt habe sie in der Logistikbranche gearbeitet, erzählt Stepanova, weshalb sie sich besonders für DB Cargo interessiert, die Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, bei der sämtliche Aktivitäten im Güterverkehr gebündelt werden.

Ziel ist es, langfristig in Deutschland zu bleiben

Stepanova, die mit ihrer Mutter, ihrem Sohn und einer Katze aus Odessa geflohen ist, wohnt derzeit bei einer Freundin in Potsdam, die sie während des Studiums 2005 in Augsburg kennengelernt hat. Ihre Freundin war es auch, die ihr die Deutsche Bahn empfohlen hat. Diese arbeite selbst für das Unternehmen, erzählt die Ukrainerin, die sich in Potsdam wohl und vor allem sicher fühlt – ein Gefühl, so sagt es die blonde Frau, das man erst zu schätzen wisse, wenn man es einmal verloren habe. Dass sie langfristig in Deutschland bleiben will, steht für Stepanova bereits fest. „Ich habe meine ganze Familie hier“, sagt sie. In der Ukraine gebe es nur noch ihre Wohnung.