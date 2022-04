Flüchtlinge können in Berlin zu Kriegsverbrechen aussagen

Männer in Schutzkleidung exhumieren Leichen von Zivilisten in Butscha, die während der russischen Besatzung getötet wurden.

Berlin/ Kiew. Mord, Vergewaltigung, Diebstahl, Vertreibung, Entführung, die Bombardierung von Zivilisten sowie die Zerstörung von Kultur - die Liste der schrecklichen Taten, die die Ukrainerinnen und Ukrainer seit Kriegsbeginn miterleben müssen, ist lang. In Berlin können ab Freitag Flüchtlinge aus der Ukraine zu Kriegsverbrechen aussagen. Das verantwortliche Dokumentationszentrum des polnischen Pilecki-Instituts wird am Vormittag am Pariser Platz in Mitte seine Arbeit aufnehmen.

„Wir wollen den häufig traumatisierten Flüchtlingen einen sicheren Hafen bieten und langsam und vorsichtig Gespräche mit ihnen führen“, sagte Lisa Kletkova, Leiterin des Dokumentationszentrums. „Dabei geht es um ihre persönlichen Geschichten und Ereignisse.“ Mit anfangs etwa fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde man sehen, wie viele Gespräche man pro Tag schafft. Zum Vergleich: Im Dokumentationszentrum in Warschau besteht das Team aus 50 bis 60 Personen. In Berlin stehen Juristen, Sozialarbeiter, Psychologen und ein Videoproduzent für Gespräche bereit.

Aussagen von Flüchtlingen sollen auch gefilmt und veröffentlicht werden

„Wenn sich Flüchtlinge bereit erklären, von ihren Erlebnissen vor der Kamera zu berichten, dann werden wir diese Gespräche auch über die sozialen Netzwerke und Youtube öffentlich machen“, erklärte die studierte Politikwissenschaftlerin. „Diese Verbrechen dürfen niemals vergessen werden.“ Nach Aussagen Kletkovas werde man auch mit deutschen und internationalen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten, um die Angebote des Dokumentationszentrum bei den Flüchtlingen bekannt zu machen.

Zentrum will Beweise gegen Kriegsverbrecher sammeln

Ein weiteres Ziel sei es, mit den aufgezeichneten Gesprächsprotokollen und den Aussagen vor laufender Kamera so viele Details wie möglich über die Verbrechen im Ukraine-Krieg und die Straftäter zu sammeln. „Jedes Verbrechen und jeder Soldat, der es begangen hat, muss bestraft werden“, teilte das Pilecki-Institut, eine vom polnischen Kulturministerium finanzierte Forschungseinrichtung, mit. „Wenn es zu Anklagen von Kriegsverbrechern kommt, dann können wir möglicherweise den Anklagebehörden Beweise liefern“, sagte der Leiter der Berliner Dependance des Pilecki-Instituts Mateusz Falkowski der Berliner Morgenpost.

„Schicksale dürfen nicht vergessen werden“

„Vorrangiges Ziel aber soll es sein mit den betroffenen Menschen zu sprechen, solange die Erfahrungen noch so lebhaft sind“, sagte er. „Die Schicksale dieser Menschen dürfen nicht vergessen werden.“ Das Team soll im Dokumentationszentrum am Pariser Platz 4A von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr für Gespräche bereit stehen. Auf Wunsch soll auch Kontakt zu Flüchtlingen in anderen Bundesländern aufgenommen werden, hieß es.