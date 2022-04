Alba Berlins Schneider operiert: Lammers vor Rückkehr

Berlin (dpa) – Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin muss in den kommenden Wochen auf Tim Schneider verzichten. Der Power Forward hat sich den Meniskus im rechten Kniegelenk eingerissen und wurde bereits am Mittwoch im Unfallkrankenhaus operiert, wie Alba am Donnerstag mitteilte. Wie lange Schneider ausfallen wird, sei nicht absehbar.

Dagegen wird Ben Lammers bald wieder in den Kader zurückkehren. Der amerikanische Center hat seinen Muskelfaserriss im Gesäßmuskel so gut wie auskuriert. Weiter in Geduld üben muss sich Marcus Eriksson. Der Schwede leidet bereits seit Ende Januar an einer sehr selten auftretenden Plantarsehnenentzündung unter dem linken Fuß.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-993601/2