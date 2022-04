Schick über Polizeischutz in Kindheit: "Fand ich ganz toll"

Berlin. Schauspieler Clemens Schick ("James Bond 007: Casino Royale") hat über den Polizeischutz in seiner Kindheit gesprochen. "Ich hab' eine Kindheitserinnerung, dass meine Eltern irgendwann zu uns gesagt haben: "Wir bekommen ganz dicke Scheiben und Knöpfe, wo man die Polizei ruft". Und das fand ich ganz toll", sagte der 50-Jährige im "Zeit"-Podcast "Und was machst du am Wochenende?". Nach Angaben in der Folge war sein Vater Staatsanwalt und hatte viel mit der Terrorgruppe Rote Armee Fraktion (RAF) zu tun. "Für mich war es normal, dass man aus dem Haus kam und da stand ganz oft einfach Polizei", sagte Schick.

In dem Podcast verriet der Schauspieler auch, wo er seine Wochenenden verbringt: in der Uckermark, einer bei Hauptstädtern beliebten Region in Brandenburg, wo er nach eigenen Angaben mittlerweile neben Berlin auch lebt. Dort lerne er gerade Bäume schneiden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-992656/2