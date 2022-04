Rot-Grün-Rot und FDP wollen 16-Jährige wählen lassen

In der vergangenen Legislatur fehlte die Mehrheit, um die Verfassung zu ändern. Jetzt machen die Befürworter ernst.

Seit an Seit: SPD-Fraktionschef Raed Saleh (r.) und sein FDP-Kollege Sebastian Czaja verkünden die Einigung zur Absenkung des Wahlalters in Berlin.

Berlin. Die Debatte tobt schon lange, und auch in Berlin gab es in den vergangenen fünf Jahren im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit dafür, 16- und 17-Jährige das Abgeordnetenhaus mitwählen zu lassen. Weil aber die CDU nicht mitmachen wollte, fehlten vier Stimmen für die zur Änderung der Landesverfassung nötigen zwei Drittel der Volksvertreter. Mit den Wahlen im September 2021 hat sich das Verhältnis geändert. Darum machen SPD, Grüne und Linke nun ernst mit dem Versprechen, die Beteiligungsmöglichkeiten für Minderjährige auszuweiten und das Wahlalter zu senken. Die FDP hat Zustimmung signalisiert. „Wir glauben, dass das auch ein Ausdruck von gesellschaftlichem Fortschritt ist und eine Frage der Generationsgerechtigkeit“, sagte FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja.

Mit den Liberalen steht die verfassungsändernde Mehrheit im Landesparlament. Noch in diesem Jahr soll nach den Worten von SPD-Fraktionschef Raed Saleh die Verfassung geändert und das Landeswahlgesetz angepasst werden. Damit könnten bei den nächsten Berliner Wahlen auch die etwa 70.000 jungen Menschen mitwählen, die dann 16 oder 17 Jahre alt sind. „Es steht dem nichts mehr im Weg“, sagte Saleh, der gemeinsam mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey auch Landesvorsitzender seiner Partei ist.

Nächste Wahlen stehen in Berlin 2026 an

Wenn die Koalition aus SPD, Grünen und Linken die Legislaturperiode zu Ende bringt, stehen turnusmäßig im Herbst 2026 die nächsten Wahlen zum Berliner Landesparlament an. Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Sommer dieses Jahres ihren zwölften Geburtstag feiern, könnten dann ihre Stimme abgeben. Sie dürften sich auch an Volksentscheiden beteiligen, Bisher sind 16- und 17-Jährige ebenso wie Bürger aus EU-Staaten nur berechtigt, die kommunalen Bezirksverordnetenversammlungen mit zu bestimmen.

„Berlin ist die Stadt der Freiheit und die Stadt der Jugend“, sagte Saleh am Donnerstag der Morgenpost. Deshalb sei es richtig, auch Unter-18-Jährigen die Chance zu echter demokratischer Teilhabe zu geben. „Auch die Enkel der Gastarbeitergeneration dürfen mit zur Wahl“, sagte der Spandauer, der selbst in Palästina geboren wurde. Es sei gut, wenn sich die Vielfalt in dieser Altersgruppe auch bei Wahlen widerspiegele.

Die Hauptstadt-Koalition befindet sich mit ihren Plänen in guter Gesellschaft. Schon in sechs Bundesländern dürfen 16-Jährige die Landtage wählen, darunter sind Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und neuerdings auch das von den Grünen gemeinsam mit der CDU regierte Baden-Württemberg. Auch auf der Bundesebene hat sich die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP grundsätzlich darauf verständigt, das Wahlalter auch für den Bundestag abzusenken.

Neue CDU-Fraktion hat das Thema noch nicht beraten

Ob sich die Berliner Christdemokraten der rot-grün-roten Initiative anschließen, ist noch unklar. Die letzte Fraktion unter dem Vorsitzenden Burkard Dregger hatte sich dagegen ausgesprochen und damit viel Kritik unter anderem vom Landesjugendring und anderen geerntet. Das Argument war, dass man eben erst mit 18 volljährig sei und etwa Verträge abschließen dürfe. Die neu gewählte CDU-Fraktion habe das Thema noch nicht beraten, sagte ein Sprecher der Morgenpost. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Fraktions- und Landeschef Kai Wegner sich nicht gemeinsam mit der von den anderen Fraktionen nicht gefragten rechten AfD in die Ecke der Verweigerer stellen lassen möchte. Wegner selbst war am Donnerstag nicht für eine Aussage dazu erreichbar. „Ich lade die CDU ein, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen“, sagte Sozialdemokrat Saleh.

Die beteiligungspolitische Sprecherin der Linken, Hendrikje Klein, verhandelt schon lange hinter den Kulissen über einen gemeinsamen Antrag der Koalition. Als Begründung nennt sie eine Senkung des Wahlalters auf 16 „zeitgemäß und geboten“, um bereits frühzeitig junge Menschen an Entscheidungen zu beteiligen, die sie und ihre Zukunft betreffen. Jugendliche seien Träger demokratischer Grundrechte. „Es ist längst anerkannt und vielfach belegt, dass Jugendliche bereits zu einem früheren Zeitpunkt über die Fähigkeit verfügen, sich eine eigene politische Meinung zu bilden. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen dies und sprechen sich für das Wahlalter 16 aus.“

Hohe Wahlbeteiligung in Brandenburg bei Jugendlichen

Dem Vernehmen nach hatte die FDP zunächst ihre Unterstützung der Koalitionspläne an Bedingungen geknüpft und das Recht gefordert, einen Verfassungsrichter vorschlagen zu dürfen. Solche sachfremden Verknüpfungen habe man jedoch abgelehnt, hieß es aus der Koalition. Es gebe keine anderen Zugeständnisse. Es wäre für FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja und seine Leute auch schwer vermittelbar, einen Koalitionsantrag nicht mitzutragen. Wahlalter 16 ist Beschlusslage der Berliner FDP.

Dass sich Jugendliche stark dafür interessieren, sich an Wahlen zu beteiligen, belegen Erfahrungen etwa aus Brandenburg. 2019 gaben nach Daten des Landesamtes für Statistik Berlin-Brandenburg 58 Prozent der 16- und 17-Jährigen dort bei der Landtagswahl ihre Stimme ab. Das waren deutlich mehr als in den nächst-älteren Gruppen bis hinauf zu den 30- bis 35-Jährigen. Bei den kombinierten Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus im vergangenen September waren die Erstwähler zwischen 18 und 21 mit einer Beteiligung von 88 Prozent weit vorne. Dass die Teilnahme an den bisher für sie zugelassenen BVV-Wahlen deutlich niedriger ausfiel, führen Befürworter der Wahlrechtsänderung auf die geringen Einflussmöglichkeiten der Kommunalparlamente zurück.

Wo die Minderjährigen politisch stehen, lässt sich schwer sagen. Bei der Berliner U-18 Jugendwahl der Landeszentrale für politische Bildung siegten die Grünen mit 25,1 Prozent vor der SPD mit 20,8 Prozent. Für die CDU entschieden sich 12,1 Prozent, für die Linke 11,8 und für die FDP 7,2 Prozent. Die Tierschutzpartei bekam 5,5 Prozent, die AfD 3,5 Prozent.