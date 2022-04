Bahn-Brücke wird millimeterweise über Peenefluss geschoben

In Demmin hat ein komplizierter Abschnitt eines Brückenbaus der Bahn in Richtung Ostsee begonnen. Millimeterweise werden zwei Brückenteile über den Fluss Peene geschoben. Das alte Teil macht Platz für eine 84 Meter lange neue Stahlkonstruktion.

Demmin. In Demmin an der Mecklenburgischen Seenplatte hat am Donnerstag eine wichtige Etappe bei der Modernisierung der Bahnstrecke Berlin-Neubrandenburg-Stralsund begonnen. Mit schwerer Schubtechnik begann die Montage der neuen Bahnbrücke über die Peene. "Damit wird eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen von Berlin zur Ostsee für die Zukunft fit gemacht", sagte der DB-Konzernbevollmächtigte für Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg Alexander Kaczmarek in Demmin.

Die neue 84 Meter lange Stahlbrücke wurde von der Rosslauer Schiffswerft GmbH gebaut und ersetzt eine kleinere Vorgängerbrücke aus den 1970er Jahren. Sie besteht aus etwa 5000 Stahlblechen, die im Unternehmen zu langen Stahlprofilen und -segmenten verschweißt und in Demmin unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen zusammengebaut wurden. Aus technologischen Gründen wurden die alte und die neue Brücke fest miteinander verbunden und werden zusammen in Richtung Südufer geschoben. Insgesamt werden rund 1000 Tonnen Gewicht verschoben, was millimeterweise über Rollwagen und Zugseile passiert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An diesem Freitag soll die alte Brücke weggeschoben sein und das neue und längere Brückenteil über der Peene verlaufen. Danach müssen die Gleise neu verlegt und die Fahrstromleitungen neu montiert werden. Die Brücke kostet rund 12 Millionen Euro. Sie ist die längste ihrer Art zwischen Neubrandenburg und Stralsund und ruht auf jeweils 20 Meter tiefen Pfahlgründungen im Grund des Flussufers.

Die Bahn erneuert den Streckenabschnitt der "Berliner Nordbahn" seit September 2021. "Die "Nordbahn" ist die kürzeste Verbindung zur Ostsee und vor allem für den Personenverkehr von Berlin und dem Süden wichtig", sagte Kaczmarek.

Dazu gehören auch zwei kleinere Brücken in Grimmen. Die gesamten Modernisierungsarbeiten an dieser Strecke sollen bis Juli 2022 fertig sein und rund 30 Millionen Euro kosten.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-990150/3