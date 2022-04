Spandauer Wasserballer im Pokalhalbfinale gegen Duisburg

Das Pokal-Final-Four mit den Wasserballern von Spandau 04 findet am 6. und 7. Mai 2022 in Duisburg statt.

Die Wasserballer von Spandau 04 treffen beim Final Four des nationalen Pokalwettbewerbs am 6./7. Mai im Halbfinale zunächst auf Gastgeber ASC Duisburg. Im zweiten Spiel stehen sich Titelverteidiger Waspo Hannover und der noch zu ermittelnde Gewinner des Duells zwischen Krefeld 72 und Bayer Uerdingen gegenüber. Die Bekanntgabe des Ortes und die Auslosung der Paarungen war am Mittwochabend im Rahmen der Champions League-Partie zwischen Waspo Hannover und Spandau 04 (10:9 für Waspo) vorgenommen worden.

Außerdem wurden die Modalitäten der Frauen-Endrunde verkündet. Deren Final Four findet am selben Wochenende beim Duisburger Ortsnachbarn Bayer Uerdingen statt. Titelverteidiger Spandau 04 trifft im Halbfinale auf Waspo Hannover, Gastgeber Bayer Uerdingen auf den ETV Hamburg.

