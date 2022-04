Berlin. Auf einer Baustelle in Berlin-Gropiusstadt ist ein Bauwagen komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anwohner der Baustelle in der Fritz-Erler-Allee hatten am Mittwochabend zunächst einen lauten Knall vernommen und dann die Flammen an dem Wagen bemerkt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-986228/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.