Tierheim Berlin: Knochenbrüche nach Sturz - Tapferer Kater sucht neues Zuhause

Berlin. Kater Felix braucht ein ruhiges Plätzchen bei Menschen, die ihm noch ein paar Jahre ein schönes Leben bereiten wollen. Bald 15 Jahre ist der Kater alt, der gerade eine Menge weggesteckt hat. Das Tier war aus dem Fenster gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Mit einer Trümmerfraktur des Schienbeins und einem Beckenbruch kam er vor einem Monat ins Tierheim Berlin. Dort wurde er behandelt und ist nun wieder genesen. „Der hübsche Kater ist jetzt auf der Suche nach einem neuen Für-Immer-Zuhause, in dem er seinen Lebensabend mit vielen Streicheleinheiten und Leckerlis verbringen darf“, heißt es aus dem Tierheim.

Felix ist ein gemütlicher Typ. Mit seinem lieben Charakter hat er schnell alle für sich gewonnen. Er ist sehr anhänglich und findet es ganz toll, zu schmusen und gebürstet zu werden. Viel mehr fordert er aufgrund seines Alters auch nicht mehr ein. Großartige Beschäftigungen braucht er nicht mehr. Wenn er gerade in Stimmung ist, spielt er ganz gern mal mit seiner Spielangel. Das war es dann auch schon. Am liebsten aber hält er ein schönes Schläfchen neben seinem Menschen, der nur für ihn da ist.

Felix braucht zunächst vier Wochen Ruhe im neuen Zuhause

Für die Eingewöhnungszeit in seinem neuen Zuhause braucht Kater Felix zunächst noch vier Wochen Ruhe, also keine Akrobatik auf großen Kratzbäumen oder Catwalks. Danach könnte er aber wieder etwas mobiler werden. Felix braucht zweimal täglich eine Tablette, weil er eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Diese frisst er gut im Leckerchen. Auf die Frakturen und die Schilddrüsenüberfunktion wird er lebenslang kostenlos in der Tierarztpraxis des Tierheims behandelt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Tierheim-Mitarbeitenden wünschen sich für Felix eine Wohnung mit gesichertem Balkon. Ältere Kinder, die den Umgang mit Katzen kennen, sollten kein Problem sein. Wer dem hübschen Kater ein schönes Zuhause geben will, kann sich bei seinen Tierpflegerinnen und Tierpflegern per E-Mail melden unter: schillow2@tierschutz-berlin.de.