Duales Studium: Beliebter, aber weiter eine Nische

Berlin/Gütersloh. Die Zahl der jungen Menschen, die berufspraktische Ausbildung und wissenschaftliches Studium miteinander verbinden, hat sich deutschlandweit innerhalb von 15 Jahren vervierfacht. Zu dem Ergebnis kommt eine neue Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb). Laut der am Mittwoch unter dem Titel „Duales Studium: Umsetzungsmodelle und Entwicklungsbedarfe“ nimmt Berlin bei der Anzahl der Studierenden in einem dualen Studiengang deutschlandweit einen Spitzenplatz ein.

Bei einem Anteil von 6,8 Prozent von allen Studierenden im Land liegt Berlin im bundesweiten Vergleich auf Rang drei. Bundesweit liegt der Anteil der Studierenden in einem Studienangebot, das akademische und betriebliche Ausbildung miteinander verbindet, bei 4,2 Prozent. Damit bleibt diese Art der Vorbereitung auf das Berufsleben in Deutschland eine Nische. Den Bewerbungszahlen zufolge wäre aber durchaus mehr möglich. Auf jeden Platz kommen der Erhebung zufolge im Schnitt zehn Bewerbungen.

Foto: BM

Große Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern mit Blick auf das Angebot von dualen Studiengängen. In Berlin gibt es der Auswertung zufolge 69 solcher Angebote. Damit liege der Anteil dualer Studienangebote am gesamten Studienangebot in der deutschen Hauptstadt bei sechs Prozent und damit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 9,6 Prozent. In Berlin haben der Analyse zufolge die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mit 17,3 Prozent den größten Anteil an allen dualen Studienangeboten, gefolgt von den Gesundheits- (10,3 Prozent) und den Forst- und Agrarwissenschaften (7,1). „Das duale Studium erfährt eine immer höhere Aufmerksamkeit“, sagte die Leiterin Hochschulforschung beim CHE, Sigrun Nickel, am Mittwoch der Berliner Morgenpost. Es sei aufgrund der Verzahnung von Theorie und Praxis hochattraktiv für Studierende und auch für die Unternehmen interessant. Die Verbindung aus praktischer Arbeit und wissenschaftlicher Tätigkeit berge aber auch Herausforderungen, so Nickel. Ein Ergebnis der Studie sei auch, dass sich Theorie und Praxis nicht immer reibungslos miteinander vereinbaren ließen. Auch die Anerkennung durch die Hochschulen von in Praxisphasen erworbenen Studienleistungen sei mitunter eine Hürde. Nickel nannte auch Probleme, betriebliche Anforderungen und Studium unter einen Hut zu bringen. „Für Studierende ist ein duales Studium häufig sehr anstrengend“, resümierte sie. Auch das Finanzielle seit mitunter nicht einfach für die Teilnehmer solcher Studienangebote: In Berlin liegt die Vergütung, die Unternehmen den Studierenden zahlen, mit durchschnittlich 1001 Euro unter dem Bundeswert von 1018 Euro. Weil Studierende häufig auch nicht an dem Ort wohnen, wo sich die Hochschule befinde, seien auch Mobilitätskosten eine Herausforderung, sagte die CHE-Wissenschaftlerin Nickel. Eine große Unzufriedenheit habe die Studie im Bereich der Gesundheitswissen-schaften festgestellt. Dort bemängelten häufig Studierende die Bedingungen am Arbeitsplatz.

Hauptstadt liegt beim Studienangebot im Mittelfeld

Von der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hieß es mit Blick auf die Ergebnisse, duale Studiengänge stellten ein attraktives Mittel der betrieblichen Fachkräftesicherung dar. Doch das Land Berlin liege laut der Studie eher im Mittelfeld. Aufholpotenzial bestehe also, dafür lägen nun viele gute Vorschläge auf dem Tisch, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. Als Beispiel nannte er etwa den passgenauen Ausbau dualer Studienangebote und die Entwicklung einer Berliner Dachmarke oder einer Dualen Agentur, die Unternehmen und Schulabgänger berät. „Für die Berliner Wirtschaft mit ihrem hohen Anteil an kleinen und mittelständischen Unternehmen ist zudem wünschenswert, eine Verbundausbildung auch im dualen Studium anzubieten. So könnten mehr kleine Unternehmen in das nachgefragte Fachkräftesicherungsinstrument eingebunden werden“, sagte Eder weiter.