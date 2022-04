Initiative bewässert ehrenamtlich Berlins Straßenbäume

„BerlinerBäumeWässerer“ pflegt ehrenamtlich Jungbäume. Die Initiative will von Neukölln aus auch in anderen Bezirken aktiv werden.

Berlin. Sebastian Herges und Lukas Jülich wollten nicht weiter tatenlos zusehen, wie die Jungbäume in ihrer Nachbarschaft an der Neuköllner Blaschkoallee immer weiter vertrocknen. „Es regnet einfach viel zu wenig. Deshalb muss jetzt gehandelt werden“, sagt Herges. Ausgestattet mit Schubkarren, beladen mit vollgefüllten Gießkannen, ziehen sie durch Neukölln und bewässern Jungbäume. „Menschen können sich einfach Wasser nehmen, Bäume aber nicht“, sagt der 42-Jährige.

Um noch mehr Menschen auf die Thematik aufmerksam zu machen, haben Herges und Jülich 2018 die Initiative „BerlinerBäumeWässerer“ gegründet. Zuvor hatte das Grünflächenamt von Neukölln um Hilfe von Anwohnerinnen und Anwohnern beim Bewässern der Bäume im Bezirk gebeten. „Wir wollen damit dem Grünflächenamt unter die Arme zu greifen“, so Herges. Für ihr soziales Engagement wurden er und Jülich Ende vergangenen Jahres zum zweiten Mal von Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Bezirke auf Hilfe der Bürger angewiesen

Wie berichtet, droht Berlin der Verlust vieler Straßenbäume wegen der anhaltenden Trockenheit. Im März gab es knapp einen Liter Niederschlag pro Quadratmeter in der Hauptstadt. Das ist der geringste Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die Folgen für die Straßenbäume sind dramatisch, ihre Zahl sinkt weiter. Für das Jahr 2021 haben acht Bezirke erneut einen Rückgang registriert. Einige haben jetzt bereits begonnen, insbesondere Jungbäume zu bewässern. Lichtenberg hat dafür sogar schon um Hilfe der Bürger gebeten. Ohne die zusätzliche Unterstützung der Bevölkerung seien Schäden unvermeidbar, so der Bezirk.

In Neukölln helfen Herges und Jülich bereits seit vier Jahren ehrenamtlich. Jeden ersten Sonnabend im Monat treffen sie sich mit anderen Unterstützern und bewässern rund 100 Jungbäume. Mit ihren Bewässerungsaktionen wollen Herges und Jülich jedoch nicht nur das Neuköllner Stadtgrün erhalten, sondern die Menschen auch auf übergreifende Themen wie Klimawandel, Umweltschutz und zunehmende Trockenheit aufmerksam machen. „Das ist eines der wichtigsten Themen in der heutigen Zeit“, sagt Herges.

Mittlerweile blühen die in ihrer Obhut stehenden Jungbäume „sehr wohl auf“, so Herges. Anfangs seien diese noch überall vertrocknet gewesen. Jetzt wollen sie ihre Bewässerungsaktionen auch auf die anderen Bezirke ausweiten.

Erste bezirksübergreifende Bewässerung im Mai

Nach der Winterpause wollen sie jetzt im April, wenn die öffentlichen Wasserpumpen funktionieren, wieder durchstarten. Am 1. Mai wollen sie zum ersten Mal auch bezirksübergreifend Jungbäume bewässern, zuvor am Tag der Arbeit bei der Demonstration am Brandenburger Tor auf das Ehrenamt, den Klimaschutz und „den bitternötigen Bäumebewässerungen“ aufmerksam machen. Anschließend geht es weiter zum Südwestkorso nach Friedenau, wo sie zusammen mit dem SPD-Abgeordneten Orkan Özdemir, mit zwei großen Bollerwagen und 20 Gießkannen ausgerüstet, junge Bäume mit je 14 Liter Wasser gießen wollen.

Im Juni soll dann in Steglitz-Zehlendorf weitergemacht werden. „Unser Ziel ist es, jeden Monat in einem anderen Bezirk die Bäume zu bewässern, wo wir wissen, dass sie es dringend brauchen“, sagt Herges. Jeder, der mitmachen will, könne einfach vorbeikommen. Die Termine will Herges vorab auf der Facebook-Seite „BerlinerBäumeWässerer“ veröffentlichen.

Herges: Bäume sind die eigentlichen Opfer der Pandemie

„Wir freuen uns über jeden, der hilft“, sagt Herges. Für ihn sind die Bäume die eigentlichen Opfer der Pandemie, da coronabedingt Themen wie Klimaschutz und Ehrenamt in den Hintergrund gerückt seien. Zudem sei es wegen der Corona-Regeln schwierig gewesen, mit anderen Menschen das Ehrenamt auszuüben.

Deshalb hatten Herges und Jülich im Januar eine Plakataktion ins Leben gerufen, womit sie für das Ehrenamt einen digitalen Raum schaffen wollten, der für alle leicht zugänglich ist. So haben sie überall in ihrer Nachbarschaft und an den Jungbäumen Plakate mit einem QR-Code angebracht, über den Interessierte zu ihrer öffentlichen Facebook-Gruppe gelangen und sich mit anderen Ehrenamtlichen austauschen können. Seitdem sei die Zahl der Mitglieder laut Herges rasant gestiegen. Aktuell sind rund 405 Personen in der Gruppe aktiv. Jetzt hofft Herges, dass mit den Lockerungen sich auch wieder mehr Menschen an den Aktionen beteiligen.